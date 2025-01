Monza: la corsa dei Tre Re che aiuta Caritas e emergenza casa

Sfideranno il freddo per le vie di Sant’Albino e San Damiano i podisti di ogni età che domenica 12 gennaio parteciperanno alla corsa dei Tre Re, la manifestazione non competitiva in onore dei Magi organizzata dalla comunità pastorale Epifania del Signore e da alcune associazioni sportive. Gli iscritti partiranno alle 9 dall’oratorio Chiara Luce Badano di via Adda dove termineranno le loro fatiche dopo aver percorso 6 o 12 chilometri: l’itinerario più corto non prevede barriere architettoniche da superare ed è indicato anche per le persone con disabilità e per chi spinge i passeggini. La quota di adesione ammonta a 2 euro per i bambini fino a dodici anni e a 5 per i ragazzi e gli adulti: il ricavato sarà destinato alla Caritas per sostenere le azioni a contrasto dell’emergenza casa.