Monza: incidente nella notte sulla A52 tra due auto e un mezzo pesante

Incidente stradale nella notte dell’1 dicembre, oltre a quello avvenuto sulla Statale 36 a Briosco, anche sulla A52, in direzione Milano, nel tratto Villa Reale-Monza centro. Nel sinistro, accaduto attorno alle 4.50, sono rimaste coinvolte due auto e un mezzo pesante.

Tre le persone coinvolte, secondo quanto riporta la Agenzia emergenza urgenza, due delle quali soccorse in codice verde e portate ai pronto soccorso di Monza, del Policlinico e del San Gerardo. Sul posto per soccorrere le persone coinvolte e per il ripristino delle condizioni di sicurezza l’autopompa dalla sede centrale di Monza dei vigili del fuoco.