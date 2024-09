Monza, incidente in moto dopo aver bevuto: ferito il passeggero, denuncia e patente ritirata

In moto, in piena notte, dopo avere abbondantemente bevuto, ha fatto un incidente provocando il ferimento del passeggero che trasportava. Il responsabile, un 22enne italiano, è stato denunciato e si è visto anche ritirare la patente di guida e sequestrare la moto. I fatti sono accaduti a Monza, nella notte tra sabato e domenica, lungo viale Stucchi, dove, in seguito al sinistro, sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile. Il motociclista, sottoposto a test dell’etilometro, è risultato avere un tasso alcolemico di 2,14 g/l.

Monza, alcol alla guida: denunciato anche un 37enne

Sempre a Monza, lungo viale Sicilia, i carabinieri hanno fermato anche un 37enne italiano al volante, secondo l’etilometro, con un tasso alcolemico di 1,46 g/l. Anche in questo caso è scattata una denuncia con ritiro della patente.