Monza, in bici dalla Villa reale al Castello Sforzesco: più di un’idea di Fiab, ecco cosa manca e perché si può fare

Il gruppo Fiab Monza in bici torna alla carica e (ri)presenta l’idea di una ciclabile che colleghi Monza a Milano, la Villa reale con il Castello sforzesco. Il tutto (possibilmente) prima dell’arrivo della metropolitana.

Monza, in bici dalla Villa reale al Castello Sforzesco: due tratti da realizzare

Una proposta già avanzata dall’associazione e che – spiegano dal direttivo – non comporterebbe particolari investimenti perché di fatto «è già quasi pronta». Esistono già diversi tratti pedonali e ciclabili, mentre resterebbero da realizzare solo due pezzi di questo percorso: la ciclabile in corso Milano a Monza e un breve percorso sul territorio del comune di Cinisello Balsamo, all’altezza dell’A4.

Monza, in bici dalla Villa reale al Castello Sforzesco: il percorso esistente

Dell’ipotetico tragitto Monza – Milano già esistono i tratti ciclopedonali di via Carlo Alberto, via Italia nel territorio di Monza e corso Venezia, corso Vittorio Emanuele II, piazza duomo, piazza Mercanti e via Dante a Milano. Le ciclabili già realizzate sono quelle di via Regina Margherita e via Borgazzi a Monza, quella di Sesto San Giovanni fino a via Buozzi che raggiunge quasi viale Monza e le ciclabili milanesi di corso Buenos Aires e corso Venezia. Dunque per completare la direttrice mancherebbero solo il tratto lungo corso Milano fino a via Borgazzi e quello in territorio di Cinisello.

«Realizzando questi due tratti si avrebbe un collegamento diretto e ininterrotto a piedi e in bici da Monza a Milano – spiegano da Fiab – Un percorso utile per gli spostamenti lavorativi e di piacere e una destinazione interessante per il turismo».

Monza, in bici dalla Villa reale al Castello Sforzesco: la proposta all’amministrazione comunale

Una proposta che l’associazione ha presentato all’amministrazione comunale. «Pensiamo sia arrivato il momento giusto. Tante città stanno sviluppando una nuova concezione non più incentrata sulle macchine ma sulle persone, e fondamentali saranno i mezzi pubblici e le modalità di trasporto alternativo. Da anni vediamo questi processi avere un grande successo in tutta Europa, e ora anche in Italia finalmente sempre più realtà locali riescono ad allinearsi a questa visione».