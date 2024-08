Monza, in auto con un coltello e proiettili a salve: denunciato dalla polizia locale

In auto con un coltello e dei proiettili a salve, quando ha incrociato una pattuglia della polizia locale di Monza avrebbe cercato di disfarsi del coltello gettandolo dal finestrino della vettura. Un gesto notato dagli agenti del Comando di via Marsala, impegnati domenica 25 agosto in un servizio di controllo nel quartiere Cazzaniga. L’arma bianca, dalla lama di circa 15 centimetri, è stata recuperata in un cespuglio di via Sant’Andrea.

Monza, tenta di gettare il coltello ma gli agenti della polizia locale se ne accorgono

Il conducente è stato fermato e nel veicolo sarebbero stati trovati proiettili per una pistola a salve. Il coltello e i proiettili a salve sono stati posti sotto sequestro mentre l’automobilista, italiano, residente in Brianza, è stato denunciato per possesso e porto abusivo di arma.