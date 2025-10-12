Monza: in 5mila per la Strawoman 2025, la corsa rosa consapevole e solidale

Oltre 5mila partecipanti, un fiume rosa nel parco e per Monza per la quindicesima StraWoman Humanitas Medical Care, l’evento non competitivo che celebra il benessere e la forza delle donne. L’edizione 2025 è andata in scena domenica 12 ottobre, organizzata da Sport Experience e Eventi WoW con la corsa al fianco dei Charity Partner Fondazione Humanitas per la Ricerca e WeWorld e un villaggio che ha accolto le partecipanti con numerose attività coinvolgenti.

Monza: in 5mila per la Strawoman, medaglia ufficiale per tutti

Due i percorsi, di 5 e 10 km, affrontati da famiglie, gruppi di amiche, runner e camminatori di ogni età. Al termine della manifestazione, ogni partecipante ha ricevuto la medaglia ufficiale StraWoman 2025, simbolo di un impegno comune verso uno stile di vita attivo e consapevole.

Monza: in 5mila per la Strawoman, progetti e programmi sostenuti

All’iscrizio i partecipanti hanno potuto scegliere di supportare tramite una piccola donazione il programma Pink Union di Fondazione Humanitas per la Ricerca, il programma di Ricerca sulle più diffuse patologie femminili, e gli Spazi Donna WeWorld, luoghi di ascolto e sostegno dedicati alle donne che stanno affrontando un momento di particolare fragilità o che sono vittime di violenza.

«È stato emozionante vedere così tante persone unite dalla voglia di muoversi, stare bene e sostenersi a vicenda. StraWoman non è solo una corsa, ma una vera community al femminile che ogni anno cresce sempre di più», ha dichiarato lo staff organizzativo.

Monza: in 5mila per la Strawoman, il tour si conclude il 23 novembre a Roma

Prossime tappe del tour StraWoman 2025: Torino (19 ottobre), Novara (15 novembre) e Roma (23 novembre), tappa conclusiva in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.