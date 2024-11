Monza, il sostituto procuratore Franca Macchia alla Corte d’Appello di Milano

Via libera al trasferimento alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano, con funzioni di sostituto procuratore generale, “previo conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado”, come richiesto dallo stesso magistrato, per il sostituto procuratore della Repubblica del Tribunale di Monza Franca Macchia. L’ha deliberato il Consiglio Superiore della Magistratura.

Il magistrato Macchia lascia il Tribunale di Monza per Milano

Medesima destinazione per i magistrati Gaetano Brusa, attualmente Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Genova, Luca Petrucci, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Varese – alla copertura del posto lasciato vacante, comunque tra non oltre un anno – Luca Poniz, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano e Olimpia Bossi, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania.