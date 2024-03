Monza, il sindaco a San Fruttuoso: i residenti srotolano il traffico di via della Taccona

La sala del centro civico di via Iseo, a Monza, piena fino al colmo ha accolto l’arrivo, mercoledì 27 marzo, del sindaco Paolo Pilotto, al termine del tour nel quartiere San Fruttuoso durato l’intera giornata.

Monza, il sindaco a San Fruttuoso: giornata nel quartiere e assemblea pubblica per concludere

Oltre dodici ore di incontri e colloqui, iniziate la mattina sotto la pioggia tra le bancarelle del mercato settimanale, poi l’appuntamento con le scuole del quartiere, dal nido alla scuola media e poi il pranzo al Castello, ospite delle suore del divino zelo, l’incontro con il parroco, don Marcello Brambilla, e le società sportive.

La fine della giornata è stata dedicata all’assemblea pubblica, negli spazi del centro civico. Ad affiancare il sindaco c’erano il segretario cittadino del PD, Valerio Imperatori e gli assessori Giada Turato, Andreina Fumagalli, Egidio Longoni, Marco Lamperti e Carlo Abbà.

Monza, il sindaco a San Fruttuoso: una residente ha mostrato la fila di foto di camion che ogni giorno intasano via della Taccona

Tra le prime questioni poste all’attenzione degli amministratori c’è stata la situazione di via della Taccona, tra le vie più trafficate e inquinate (stando ai dati raccolti dal comitato Aria pulita) di tutta Monza. Più che le parole sono state efficaci le immagini. Una delle residenti della via ha letteralmente srotolato davanti al sindaco la lunghissima fila di foto dei camion e mezzi articolati che ogni giorno intasano la via, dall’incrocio con via Baradello fino al confine con Muggiò.

Monza, il sindaco a San Fruttuoso: questione già emersa in mattinata

Una questione già emersa in mattinata, durante l’incontro sotto la pioggia al mercato. «Le nostre case tremano per il passaggio continuo di questi mostri. Basta guardare le foto per vedere che si tratta di mezzi impressionanti. Davanti a casa mia si è fermato un camion con nove paia di ruote, non saprei nemmeno come definirlo», ha raccontato la donna.

Una situazione quasi paradossale quella di via della Taccona. Nel 1984 l’allora amministrazione aveva proceduto all’esproprio del terreno a ridosso delle case per realizzare la condotta fognaria. Quell’operazione amministrativa non è mai stata portata a termine, e così quella striscia di strada è oggi terra di nessuno. Di fatto risulta essere di proprietà dei residenti, ma nella pratica è il parcheggio per i mezzi della ditta di logistica che si trova a pochi metri di distanza.

Monza, il sindaco a San Fruttuoso: i residenti e la polizia ambientale

«Ho mandato venticinque mail al Comune, agli assessori e agli uffici, allegando foto e tutta la documentazione. Ringrazio l’assessore Turato che ci ha ricevuto e ascoltato, ma ora chiediamo qualcosa di concreto», continua.

Tra i temi anche il comportamento della polizia ambientale, descritto dalla donna e portato all’attenzione del sindaco.

«Per evitare di vedere i camion parcheggiati davanti a casa mia ho messo dei coni di plastica. La polizia ambientale è passata e mi ha intimato di toglierli, altrimenti avrei rischiato 860 euro di multa. I miei vicini hanno trovato una multa per divieto di sosta e l’hanno pagata. Ma è assurdo: non viviamo schiacciati da questi camion che sostano per giorni davanti alle nostre case e nessuno li multa perché il terreno risulta privato, mentre le nostre auto vengono sanzionate».

La richiesta dei cittadini, più volte avanzata alle diverse amministrazioni, è di sistemare il marciapiede e la pista ciclabile, in modo da evitare la sosta prolungata e pericolosa dei camion proprio a ridosso delle case.