Monza: il saluto del volontariato ad Antonio Pizzagalli, una vita per gli altri

Se ne è andato all’improvviso a 74 anni Antonio Pizzagalli. Una vita passata a servizio del volontariato: nell’Unitalsi impegnato soprattutto nella colonia marina di Borghetto Santo Spirito, in Liguria, e nell’Avo all’ospedale San Gerardo. C’erano tutti loro, la sua famiglia allargata, al funerale che si è svolto il 20 settembre nella chiesa di San Rocco, a Monza, gremita dei tanti amici che lo hanno conosciuto.

Monza Antonio Pizzagalli

Monza: il saluto del volontariato ad Antonio Pizzagalli, «era speciale nel trovare una soluzione a tutto»

«Era bravissimo a scovare regali e omaggi, soprattutto per i bambini e i ragazzi arrivati dalla Bielorussia che fino a due anni fa abbiamo ospitato nella casa di Borghetto – ricorda Rosella Panzeri, che con lui ha condiviso moltissime vacanze – È riuscito anche a procurarci un frigorifero e una lavatrice per la nostra Casa della gioia, era speciale nel trovare una soluzione a tutto».

Solare, empatico, spiritoso e gioviale, di lui tutti hanno ricordato la solare presenza, resa ancora più speciale dal talento musicale: «Suonava la chitarra per ore per i ragazzi che poi gli saltavano al collo. E poi organizzava balletti e animava spettacoli. Era davvero un animatore nato», continua Panzeri. In chiesa, al termine del suo funerale, i compagni di volontariato dell’Avo hanno letto per lui la preghiera del volontario.