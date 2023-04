Monza, il questore Odorisio dispone l’espulsione di un egiziano di 45 anni

Marco Odorisio, questore della Provincia di Monza e Brianza, ha disposto giovedì 13 aprile l’accompagnamento al centro di permanenza rimpatri di Potenza di un egiziano classe 1978, responsabile di numerosi e gravi reati, legati in modo particolare allo spaccio di sostanze stupefacenti, senza dimenticare furti e l’incendio di un’abitazione.

Questura: l’uomo è stato accompagnato a Potenza

Personale della questura, nella mattinata di venerdì 14 aprile, ha così provveduto ad accompagnare l’uomo con un volo aereo da Milano Linate a Bari Palese e da lì, in macchina, fino al centro di permanenza rimpatri di Potenza. L’egiziano, fin da suo arrivo in Italia, si è distinto per un’intensa attività criminale, utilizzando false generalità e commettendo i reati di spaccio di sostanze stupefacenti, furti ed incendio. Quest’ultimo si è verificato in marzo, in una casa disabitata a Seregno, e per fortuna non ha prodotto conseguenze agli immobili vicini o ad altre persone. Alcolizzato ed assuntore di stupefacenti, l’uomo ha sempre vissuto di espedienti ed è stato sorpreso anche a spacciare davanti ad un supermercato in una via centrale di Seregno. Nel 2019 era già stato espulso una prima volta, ma non aveva mai ottemperato al provvedimento. Giovedì 13 aprile, infine, il personale della polizia locale di Seregno lo ha riaccompagnato in questura, dopo averlo trovato nuovamente nell’edificio incendiato il mese scorso.

Questura: ora il definitivo allontanamento dal suolo nazionale

Odorisio, dopo l’identificazione tramite fotosegnalamento, ha così disposto il suo trasferimento a Potenza, dove il quarantacinquenne sarà trattenuto il tempo necessario per l’esecuzione del provvedimento espulsivo, per un suo definitivo allontanamento dal territorio nazionale.