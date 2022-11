Monza: il pizzaiolo sparisce, ratti e scarafaggi dal suo ex negozio

Da quasi due anni il pizzaiolo è irreperibile. La sua attività a Monza chiusa a chiave con all’interno tutto ciò che serve: farina, pomodoro, mozzarelle e il resto degli ingredienti del lungo menù. Immaginabile cosa possa essere accaduto. E cosa abbia trovato lunedì personale dell’Ufficio patrimonio e della azienda Sangalli quando ha fatto accesso ai locali, in via della Robbia 17, di proprietà comunale.

Sparisce il pizzaiolo: chi è e cosa è successo

Tutto è bene quel che finisce bene. La Polizia locale fa sapere che “l’ordinanza comunale è stata eseguita e l’Ente è tornato in possesso dei locali”. Che erano stati concessi in locazione al pizzaiolo, classe 1970, originario dell’Egitto, residente a Villasanta, nel 2011. Fino al 2020 tutto bene: l’attività di pizzeria d’asporto è proseguita senza apparenti intoppi. Poi, all’improvviso, a dicembre del 2020, le serrande restano abbassate per giorni, poi per settimane e mesi.

“L’attività risulta interrotta senza che sia stato fornito preavviso alcuno – dice il Comune in una ordinanza firmata dal sindaco – e i locali risultano chiusi e inaccessibili in quanto le chiavi non sono mai state riconsegnate al Comune proprietario”. Fosse solo quello: l’assenza è stata notata dai residenti e commercianti della zona anche per “persistenti e crescenti effluvi maleodoranti provenienti dall’interno dei locali, nonché di presenza di topi e scarafaggi”.

Sparisce il pizzaiolo: l’intervento della polizia locale

Dato che “non è stato possibile rintracciare” il titolare del contratto d’affitto e il sospetto che nei locali ci fosse merce “avariata e marcescente” per motivi di igiene e sanità pubblica, alla presenza della Polizia locale, funzionari comunali hanno eseguito lunedì l’accesso che ha portato al ripristino delle normali condizioni igienico sanitarie dei locali.