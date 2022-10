Monza: il grido dei profughi, incontro con Nello Scavo

Si intitola “Il grido dei profughi” la serata di musica e testimonianza proposta da il Dialogo Monza in collaborazione con la Caritas, la Fondazione della comunità di Monza e Brianza e il Consorzio comunità Brianza. L’appuntamento è per giovedì 6 ottobre, alle 21, al cineteatro di Triante in via Duca d’Aosta.

Monza: il grido dei profughi e la musica del Violino del mare

Un evento che sarà suddiviso in due momenti. Un primo atto dove si potrà ascoltare la musica del Violino del mare, lo strumento realizzato con i legni delle barche dei migranti, a cui seguiranno poi alcune testimonianze di accoglienza dei profughi a Monza e in Brianza.

Monza: il grido dei profughi, Nello Scavo e il libro Kiev

L’ospite della seconda parte della serata sarà Nello Scavo, inviato di Avvenire, che presenterà il suo libro “Kiev”, che racconta i mesi di guerra e il dramma de conflitto vissuto accanto alle popolazioni schiacciate dall’avanzata russa.