Si chiudono al parco Ronchi di Monza le celebrazioni per gli ottant’anni della Liberazione, promosse dalla consulta di quartiere San Fruttuoso. L’appuntamento è per martedì 29 aprile alle 18.30 con il concerto “È festa d’aprile”. Uno spettacolo promosso dal coro CantaStorie di Biassono che proporrà un repertorio di canzoni della tradizione partigiana e legate alla Liberazione. In caso di pioggia l’evento si svolgerà comunque nella sala grande del centro civico San Fruttuoso in via Iseo 18.

Monza: a San Fruottuoso anche i mille papaveri rossi realizzati all’uncinetto

Resta allestito il prato di mille papaveri rossi realizzati dal gruppo uncinetto e collocati nella rotonda di viale Lombardia, all’altezza delle mura del collegio Guastalla, all’ingresso del quartiere. Un colpo d’occhio suggestivo realizzato dalle mani delle signore che da mesi lavoravano alla preparazione dei fiori. Fuori dal parco Ronchi l’associazione culturale San Fruttuoso ha collocato pannelli che ricordano le vicende legate al 25 aprile e la storia di Angela Ronchi, mentre per le vie di San Fruttuoso è ancora possibile percorrere il sentiero in dodici tappe che raccontano le vicende dei partigiani, deportati e internati che abitavano a San Fruttuoso.