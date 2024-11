Monza, il Comune premiato a Torino per la comunicazione istituzionale

Quasi un’informazione nuova al giorno, al massimo ogni due: è questo record ad avere permesso al Comune di Monza di aggiudicarsi il Municipium Awards 2024: la cerimonia venerdì 22 novembre a Torino, nella sede di Lingotto Fiere, nel contesto dell’assemblea nazionale dell’Anci, l’Associazione nazionale dei Comuni. A consegnare il premio, il gruppo Maggioli, società romagnola che si occupa “d’innovazione e dello sviluppo di prodotti, servizi e soluzioni per pubblica amministrazione” e non solo.

Monza, il Comune premiato a Torino: le motivazioni

“Il Comune di Monza, infatti, si è recentemente aggiudicato il finanziamento Pnrr – Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici per il rifacimento del sito web secondo le linee guida Agid (Agenzia per l’Italia digitale), pari a 162.545 euro. Il progetto, curato dall’ufficio web con Maggioli, appunto, e varato lo scorso mese di maggio, è in attesa di asseverazione da parte del Dipartimento per la transizione digitale”, scrive il Comune stesso, aggiungendo quindi un nuovo contenuto al record: primato perché a Monza è stato riconosciuta la quota superiore a 500 aggiornamenti nel corso del 2024 fra comunicati stampa, notizie e avvisi di viabilità, il risultato più alto tra i mille enti che utilizzano la piattaforma Municipium di Maggioli.

Monza, il Comune premiato a Torino: “Un valore autentico”

Il premio è stato ritirato dal sindaco Paolo Pilotto, accompagnato da Marta Caratti, responsabile della comunicazione istituzionale e relazione esterne e il personale dell’ufficio web, Raffaella Villa e Alberto Tieghi. “Consideriamo la comunicazione istituzionale un valore autentico per la nostra città – ha commentato Paolo Pilotto – Uno strumento indispensabile per informare i cittadini e per veicolare contenuti di servizio, di pubblica utilità e di emergenza. Nello stesso tempo rappresenta un potente canale di ascolto dei bisogni della città, dei suggerimenti e delle segnalazioni”.