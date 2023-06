Monza: il comandante della polizia locale va in pensione

A metà luglio si conclude a Monza l’avventura professionale del comandante della polizia locale Pietro Curcio, atteso dalla pensione dopo 43 anni di servizio.

In città dal 2018 – “realtà territoriale di assoluta bellezza e rilevanza istituzionale e sociale” – in precedenza aveva lavorato per vent’anni a Sesto San Giovanni iniziando come agente fino ad arrivare al comando anche in quell’amministrazione.

Monza, Pietro Curcio: “Agito con trasparenza e rispetto rigoroso della legalità”

“In tutti questi anni di servizio ho sempre cercato di agire con trasparenza e rispetto rigoroso della legalità, credendo fortemente nella validità della funzione svolta a favore della collettività. Nel congedarmi rivolgo un sentito ringraziamento a tutte le autorità, alla stampa, ai colleghi dirigenti comunali e a tutto il personale del Settore Polizia Locale e Protezione Civile che ho avuto l’onore di dirigere”, si legge in una nota.