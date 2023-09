Monza: il centro civico di via Silva riapre a ottobre, la città aspetta Roma dopo i nubifragi

Sarà riaperto al pubblico entro la fine di ottobre il centro civico di via Silva, a Monza, gravemente danneggiato dal nubifragio dello scorso luglio. Il tetto, scoperchiato dalla furia del vento, è stato rimesso in sicurezza grazie alla posa di un telone provvisorio ma sufficiente per reggere alle precipitazioni.

Monza: il centro civico di via Silva riapre a ottobre, «i danni dei nubifragi hanno stravolto le previsioni di bilancio»

«I danni causati dai due nubifragi che hanno investito Monza a luglio ammontano a 80 milioni di euro, 35 milioni per riparare i disastri causati nel parco. Queste spese straordinarie così ingenti hanno inevitabilmente stravolto le previsioni di bilancio – ha spiegato l’assessore al Governo del territorio, Marco Lamperti, ospite della consulta di San carlo San Giuseppe (in trasferta nella sede di Triante) – È difficile intervenire sul bilancio di quest’anno, ma a gennaio potremo stanziare nuove risorse per riparare definitivamente il tetto».

Monza: il centro civico di via Silva riapre a ottobre, i lavori preisti

Le previsioni di spesa ammontano a 140.000 euro solo per il tetto del centro civico a cui si aggiungono 90.000 euro per altre opere.

«Abbiamo montato il telo proprio per poter riattivare il centro e riaprirlo ai cittadini. Si tratta ovviamente di una soluzione temporanea ma che consente di poterlo riaprire a breve e in sicurezza».

Previsti anche lavori al cancello, danneggiato da una lamina che si è staccata dal tetto di un condominio accanto, e il muro. «Per questi interventi, decisamente meno onerosi, basterà un accordo quadro: entro la fine dell’anno potremo intervenire per riparare cancello e muro», ha assicurato Lamperti.

Al centro civico di via Silva si stavano ultimando anche i lavori di completamento della nuova ala, con la fase dei collaudi. L’intento dell’amministrazione è di proporre un bando di coprogettazione che coinvolga gli assessorati di Andreina Fumagalli ed Egidio Riva, per rilanciare un nuovo modello di centro civico simile al Liberthub di viale Libertà.

«Riaprire il centro civico di via Silva è per noi una massima urgenza – ha spiegato il coordinatore della consulta San Carlo San Giuseppe, Rinaldo Mandelli – è una ferita aperta nel quartiere, ci auguriamo di poter rientrare al più presto, così da poter riprendere tra le diverse attività anche il regolare svolgimento della sedute della consulta nella sua sede naturale e non più in trasferta».

Monza: la polemica dell’assessore Lamperti sugli aiuti richiesti e non ancora arrivati in Brianza

Un accenno (non senza polemica) l’assessore Lamperti l’ha fatto agli aiuti richiesti e mai arrivati dopo il disastro. «Al momento il Governo non ha ancora riconosciuto i fondi per i danni del nubifragio in Brianza, nonostante tutti gli amministratori locali abbiano inviato la documentazione richiesta alla Regione nei tempi previsti. Ma non ci aspettiamo nulla, vedendo che nemmeno gli alluvionati dell’Emilia Romagna hanno ancora ricevuto alcun ristoro».