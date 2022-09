Monza: i buoni sconto per under 29 per uscire in sicurezza nel weekend

Dieci buoni sconto a testa nell’ambito del progetto “Se bevo non guido” promosso dal Comune di Monza e destinato ai più giovani per uscire alla sera in sicurezza. I monzesi di età compresa tra i 18 e 29 anni dal mese di settembre e fino al 13 aprile 2023 possono prenotare sul portale dei servizi online del Comune per essere accompagnati durante il weekend, tra le 22 e le 6 del mattino, in una tratta da e per Monza nel raggio di 25 km.

Monza: progetto “Se bevo non guido”, sconto per il trasporto a noleggio

Il codice sconto ha un valore di 22 euro (l’uno) per ridurre i costi di trasporto a noleggio con conducente nelle serate del venerdì, sabato e domenica. È possibile condividere con altri giovani tratte che abbiano lo stesso punto di partenza e di arrivo, prenotando mezzi adatti, cumulando più buoni sconto in possesso di diversi beneficiari fino alla copertura totale della spesa di viaggio. In tutto il progetto mette a disposizione 1.999 codici.

Monza: come ricevere i Qrcode

Per usufruire dei buoni sconto telematici bisogna presentare la domanda attraverso la piattaforma web Monza digitale che invierà al richiedente i Qrcode direttamente via email. I buoni posso essere spesi per il trasporto con noleggio con conducente da prenotare almeno 24 ore prima inviando una email a info@cnmmlapensa.com.

Monza capofila di “Responsabilmente Giovani”

Il Comune di Monza ha ottenuto un finanziamento governativo di 350mila euro per il progetto Responsabilmente Giovani, di cui è capofila, da destinare ad attività di prevenzione, sperimentazione e contrasto all’incidentalità stradale alcol e droga correlati.

Monza, l’assessore: “Proponiamo una soluzione concreta”

“Proponiamo alle famiglie monzesi una soluzione concreta per affrontare con maggiore serenità le serate del divertimento – spiega l’Assessore alle Politiche Giovanili Andreina Fumagalli – Siamo consapevoli che è necessario affiancare a questa azione percorsi educativi, attività di prevenzione e sensibilizzazione e controlli: solo attraverso un approccio multidisciplinare potremo raccogliere i frutti di questo importante e necessario approccio educativo”.

Monza: i soggetti coinvolti nella rete

Il Comune di Monza è capofila di progetto con Asst Monza e Brianza e la rete territoriale: Prefettura di Monza e della Brianza, Forze dell’Ordine, Polizia Locale, Croce Rossa di Monza, cooperativa sociale Carrobiolo 2000, ACI/Autodromo di Monza, compagnia teatrale Itineraria Teatro, Cooperativa sociale Promozione umana.