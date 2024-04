Monza: i 75 anni di monsignor Provasi e le dimissioni, settembre di novità in Duomo

Monsignor Silvano Provasi, arciprete di Monza, ha compiuto 75 anni. Secondo la prassi ha consegnato ufficialmente le sue dimissioni nelle mani dell’arcivescovo, monsignor Mario Delpini, che le ha accolte.

Monza: i 75 anni di monsignor Provasi e le dimissioni, è la prassi e ci vorrà qualche mese per sapere chi gli succederà

Lo fa sapere il diretto interessato che potrebbe essere a pochi mesi dal termine del suo incarico alla guida del decanato di Monza.

«L’arcivescovo ha accolto le mie dimissioni – fa sapere monsignor Provasi – ma si dovrà attendere il prossimo 1 settembre per conoscere quali saranno le nuove nomine alla guida delle parrocchie».

Altri quattro mesi, almeno, per sapere chi sarà il successore di Provasi alla guida della basilica e della Chiesa monzese. Ma non è nemmeno certo che la nuova nomina avverrà entro la data stabilita. Potrebbe succedere (come è già accaduto quando il precedente arciprete, monsignor Dino Gariboldi, è andato in pensione) che il predecessore accompagni il successore per qualche mese, affiancandolo nella delicata gestione del duomo, con tutto quello che l’incarico comporta.

Monza: i 75 anni di monsignor Provasi e le dimissioni, il futuro

E poi? Don Silvano Provasi non preclude alcuna soluzione né destinazione futura. «Se mi verrà chiesto di rimanere a servizio del duomo di Monza lo farò, anche se non vorrei mai che la mia presenza potesse risultare ingombrante per il nuovo arciprete. In ogni caso accoglierò ogni proposta che mi verrà fatta, per continuare a rimanere a servizio della Chiesa e dei fedeli».

La nomina del nuovo arciprete di Monza dovrebbe essere l’unica novità nel panorama dei parroci. Ogni parroco alla guida di comunità pastorale riceve l’incarico per nove anni dall’arcivescovo, con la possibilità poi di restare in caso di necessità.

«Nessuno dei miei confratelli parroci è a Monza da così tanto tempo, solo io. Non prevedo quindi che altri parroci della città verranno spostati altrove».

Monsignor Provasi era arrivato a Monza nel 2007 dopo essere stato parroco a Busto Arsizio dal 1991 al 2000 e vicario per la zona pastorale quinta di Monza dal 2000 fino al 2007.