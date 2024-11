Monza, guasto alla linea ferroviaria: ritardi e rallentamenti dei treni

Un guasto infrastrutturale all’altezza della stazione ferroviaria di Monza sta causando ritardi e rallentamenti dei treni fino a 50 minuti nella mattinata di mercoledì 6 novembre con grandi disagi per i pendolari Trenord. Segnalata da Trenord una “situazione critica” tanto che “per ridare regolarità al servizio è necessario modificare o cancellare il percorso di alcuni treni”. Il guasto sta bloccando la circolazione ferroviaria in entrata e in uscita tra Milano e Como, Lecco, Sondrio e Bergamo via Carnate (Monza).

Modificato il percorso delle linee Saronno-Seregno-Albairate, che ha terminato la corsa delle 6.13 a Seregno, e la linea Bergamo-Carnate-Milano. “La circolazione della direttrice sta subendo rallentamenti per un guasto” riporta una nota. Guasto “di competenza di Rfi” che “richiede un intervento di ripristino da parte dei gestori della rete. Si registrano ritardi fino a 50 minuti”.