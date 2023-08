Monza, Gp di F1: i ragazzi ricoverati all’ospedale San Gerardo all’autodromo con i robot Awabot

I ragazzi ricoverati all’Ospedale San Gerardo hanno incontrato Stefano Domenicali. Appena entrato nel Paddock di Monza poco prima delle undici di giovedì, il CEO di Formula 1 è stato accolto da due robottini di Awabot che per tutto il corso del weekend gireranno nel paddock manovrati dai bambini ospedalizzati. Awabot, azienda leader nel settore della robotica europea da diverso tempo partner di Formula 1, sarà presente nel corso del weekend con due robottini manovrati a distanza dall’Ospedale San Gerardo.

Monza, Gp di F1: con i robottini potranno visitare da distanza il paddock

I bambini ricoverati, assistiti dalla Fondazione San Gerardo e dal Comitato Maria Letizia Verga potranno divertirsi alla cloche degli automi in turni da 15 minuti, in modo da visitare in maniera virtuale il paddock incontrando responsabili dei team, piloti e altri personaggi del mondo della Formula 1.

A fermare Domenicali al suo arrivo per una chiacchera è stato Giovanni, che esprimendo il suo sogno di potersi mettere alla guida al più presto ha domandato all’AD di Formula 1 se avesse mai guidato una monoposto della categoria. Al termine della chiacchierata la promessa di Domenicali: “Domenica faccio un salto veloce e ti vengo a trovare”.