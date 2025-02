Monza, gli “Sguardi oltre” insieme a Bea: primo incontro con Marcello Veneziani

Prendono il via il 27 febbraio, alle 21, gli incontri promossi da Brianza energia e ambiente a Monza. A fare da cornice alla rassegna “Sguardi oltre” di quest’anno è il liceo classico Zucchi. Tema di questa edizione “Non c’è futuro per chi non ha passato”.

«L’ambizione è quella di riflettere sulla condizione emotiva con cui vengono accolte le nuove generazioni», spiega Enrico De Tavonatti, scrittore e divulgatore, direttore generale dei Servizi comunali spa, di Sarnico (coprotagonista con il liceo Zucchi della rassegna targata Bea). Ad aprire la minirassegna sarà la conversazione tra lo stesso De Tavonatti e Marcello Veneziani, giornalista e autore.

Monza, gli “Sguardi oltre” insieme a Bea: «Il tema scelto è stimolante»

«Il tema scelto per questa edizione di Sguardi oltre è particolarmente stimolante – ha commentato Mario Carlo Novara, presidente di Bea – Siamo contenti di poter ospitare a Monza una rassegna di spessore, arricchita da ospiti di rilievo, che trova una cornice ideale nella collaborazione con il liceo Zucchi. Sarà significativo parlare del rischio di sostituire la relazione umana con un modello che consuma la persona, i rapporti sociali e, inevitabilmente, l’equilibrio ambientale con il conseguente rischio di trasformare l’individuo in rifiuto umano».

Monza, gli “Sguardi oltre” insieme a Bea: come partecipare

La partecipazione alla serata è gratuita con prenotazione online sulla piattaforma Eventbrite. Al profilo Instagram di Servizi Comunali S.p.A. la diretta dell’evento per seguirlo da remoto. (Informazioni: l.muji@servizicomunali.it – 338 4930434)