Monza, Galliani ottiene in parlamento oltre 14 milioni per metropolitana Lilla, Reggia e autodromo

La legge di bilancio che dovrebbe essere votata dalla Camera giovedì 29 porterà in dote alla Brianza 14.500.000 euro non previsti. Lo annuncia il senatore forzista Adriano Galliani che ha ottenuto le risorse aggiuntive con un ordine del giorno approvato dalla commissione Bilancio. «Tra il 2024 e il 2026 – afferma Galliani – arriveranno 9 milioni per il prolungamento della linea 5 della metropolitana a Monza, una infrastruttura strategica per rispondere alle esigenze di mobilità di un territorio laborioso e produttivo».

Monza: la Lilla e poi 5 milioni a Reggia e circuito

Nei prossimi due anni altri 2 milioni saranno destinati al Consorzio di gestione della Villa Reale e del Parco per la valorizzazione e l’ammodernamento delle strutture di pertinenza della reggia, dei Giardini e del polmone verde. I restanti 3.500.000 euro, prosegue il parlamentare, nel prossimo triennio «consentiranno alla Federazione sportiva nazionale e ad Aci di provvedere all’adeguamento dell’autodromo e alla gestione del Gran Premio d’Italia, una manifestazione prestigiosa e amata, che genera un importante indotto».

Monza, Galliani: “Zona di grande rilevanza strategica”

«Durante la campagna elettorale – commenta il senatore che dal 23 ottobre sostituisce a Palazzo Madama Silvio Berlusconi – ho assunto degli impegni precisi con i cittadini di Monza e della Brianza per valorizzare una zona che è di grande rilevanza strategica per la crescita di tutto il Paese. Sono particolarmente soddisfatto dei primi, importanti, risultati ottenuti già a partire dalla legge di bilancio. Questo è il nostro modo di concepire l’impegno in politica e nelle istituzioni: dare risposte concrete agli italiani e onorare il loro mandato elettorale».

«I 14.500.000 euro sono una dimostrazione dell’impegno di Galliani per Monza – nota il capogruppo regionale di FI Fabrizio Figini – Forza Italia continua a dimostrarsi il partito della concretezza e dell’affidabilità».