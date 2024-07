Monza: fu consulente dell’indimenticato Walter Mapelli, addio a Bruno Brugnoni

Per anni aveva collaborato come consulente con l’indimenticato pm Walter Mapelli in indagini complesse, soprattutto di natura fiscale, in particolare durante Mani Pulite. Una figura preziosa che svolgeva un lavoro dietro alle quinte per la Procura di Monza oltre che per quella di Milano.

Nato a Genova 82 anni fa, ne avrebbe compiuti 83 tra qualche giorno, il 21, è morto lunedì 15 luglio Bruno Bugnoni. “Indomito combattente per la libertà” lo definiscono “Senza Bavaglio” e “Africa ExPress”, due realtà con le quali Brugnoni aveva avuto contatti per inchieste giornalistiche, anche scomode.

Monza, addio a Bruno Brugnoni: il ricordo di “Senza Bavaglio” e “Africa ExPress”

“Era ingegnere navale e in qualità di “direttore di macchina” aveva girato il mondo e avuto occasione di toccare con mano alcuni importanti episodi corruttivi” riporta in un articolo-ricordo-omaggio il quotidiano online Africa ExPress. “Ci ha aiutato molto durante le nostre inchieste, specie quelle sul traffico di armi” e poi sul caso di Silvia Romano, la cooperante rapita in Kenya nel 2018, e sull’incagliamento della porta-container Ever Given nel Canale di Suez, nel 2021, ricorda ancora la testata online.