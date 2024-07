Monza: frutta, carne e pesce sequestrati dalla Ats e droga nel bagno di un locale

Diciannove locali pubblici controllati oltre che 20 veicoli e 78 persone. Ma soprattutto elevate 32 sanzioni per complessivi 15mila euro. Si tratta dei numeri di un servizio di controllo straordinario effettuato nel pomeriggio di martedì 16 luglio da Polizia di Stato e Polizia locale a Monza. Dieci gli equipaggi, con 37 uomini impiegati, compresi quelli del Reparto prevenzione crimine Lombardia, messi a disposizione della Questura di Monza e della Brianza, dal Servizio controllo del territorio, della Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato, del Dipartimento di pubblica sicurezza, del Ministero dell’Interno. Dispiegata anche l’unità cinofila della Polizia Locale di Monza.

Passate al setaccio le aree del centro cittadino, in particolare corso Milano, via Cavour, via Gramsci, via Borgazzi e via Manzoni. Delle 78 persone controllare (53 delle quali straniere) 15 sono risultate già note alle forze dell’ordine. Le sanzioni, da un minimo di 66 a un massimo di 5.000 euro state elevate per presunte violazioni commesse dai gestori di alcuni esercizi commerciali. Per il mancato rispetto delle norme a tutela della salute dei consumatori – sequestrati dalla Ats un centinaio di prodotti, (ortofrutta, carne e pesce), messi in vendita – oltre che per l’irregolare gestione delle attività (mancato possesso di autorizzazioni o utilizzo di personale non regolarmente abilitato, oppure la mancata esposizione dei prezzi o del cartello del divieto di fumo).

Nei pressi di alcuni esercizi pubblici delle zone interessate dai controlli, grazie al fiuto dell’unità cinofila della Polizia Locale, sono stati trovati e sequestrati quasi 14 grammi di sostanza stupefacente: in parte, spiegano dalla Questura, “è stata rinvenuta nel bagno di un locale” e “in due circostanze addosso a due avventori, sanzionati per uso personale di sostanza stupefacente”.

In merito all’operazione interforze è arrivato il ringraziamento “alle forze dell’ordine e soprattutto all’assessore comunale alla sicurezza Ambrogio Moccia” da parte del gruppo del controllo di vicinato san Carlo san Giuseppe. Moccia è in particolare elogiato: “per aver portato avanti le nostre istanze e dei residenti che da anni chiedevano operazioni di ripristino della legalità tra il quartiere san Carlo e via Manzoni. Speriamo – concludono i rappresentanti del comitato – che questo intervento sia uno dei primi passi per tornare ad avere un quartiere vivibile”.