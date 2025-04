Monza, forze dell’ordine e polizie locali a scuola di antifalsificazione

A scuola di sistemi di antifalsificazione con il massimo esperto in materia: giornata di aggiornamento professionale rivolta a personale della Forze dell’ordine e della Polizia locale, martedì 15 aprile, organizzata dalla segreteria provinciale del SIULP (primo sindacato del comparto sicurezza) di Monza e della Brianza. L’evento formativo é stato ospitato nella Sala Mauri della Cisl di Monza-Brianza e Lecco, in via Dante.

Lezione di antifalsificazione organizzata dal Siulp a Monza

La lezione, con approfondimento degli aspetti teorici e pratici di polizia giudiziaria sulle tipologie di documenti, controlli e tecniche e sistemi di antifalsificazione documentale, è stata tenuta dal sostituto commissionario della Polizia di Stato in quiescenza Gaspare Pez. All’evento hanno partecipato appartenenti alla Polizia Locale dei comuni di Monza, Parma, Settimo Milanese, Carugate, Varedo, Cinisello Balsamo, Cernusco sul Naviglio, Seregno, Cesano Boscone, Bergamo, Stradella, Spirano, Sesto San Giovanni e personale della Guardia di Finanza del comando di Seregno e della Questura di Monza e della Brianza tra cui personale dell’Ufficio Immigrazione, Porto d’armi, Volanti, Digos, e sezione di PG del Tribunale di Monza. Soddisfatto per la grande partecipazione il segretario generale SIULP Monza e Brianza Giancarlo Baroni.