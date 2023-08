Monza, forte temporale: il Comune chiude il parco, i giardini pubblici e i cimiteri

Come previsto il temporale (forte) è arrivato su Monza e la Brianza, nel pomeriggio di sabato 26 agosto e l’amministrazione comunale monzese, per precauzione, dalle 16.30 ha stabilito la chiusura del Parco di Monza, dei giardini e dei cimiteri della città. Il personale in servizio ha provveduto a invitare chi si trovasse all’interno dei luoghi a raggiungere le uscite.

Un albero caduto ad Arcore per il maltempo di sabato 27 agosto

Anche ad Arcore – dove a causa del maltempo una pianta è finita sulla strada – l’amministrazione comunale ha stabilito la chiusura del parco di Villa Borromeo.