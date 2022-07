Monza, Festa del Perdono di Assisi: la veglia al santuario di Santa Maria delle Grazie

Anche la Caritas di Monza celebra la festa del Perdono di Assisi. Il dono dell’indulgenza plenaria, che nella Chiesa cattolica può essere ottenuto dai fedeli ogni anno dal mezzogiorno del 1 agosto fino alla mezzanotte del 2 agosto, verrà ricordato anche a Monza, con due iniziative promosse dal decanato di Monza con la Caritas. Al centro della proposta c’è l’intento, ancora una volta, di chiedere attraverso la preghiera il dono della pace.

Santa Maria delle Grazie: la veglia di preghiera

Si intitola “Artigiani di pace” l’iniziativa che si svolgerà in due momenti. Lunedì 1 agosto, alle 21, verrà proposta la veglia di preghiera nel santuario di Santa Maria delle Grazie. Una preghiera comunitaria, intervallata da riflessioni e testimonianze, dal titolo “Beati i costruttori di pace”. Il giorno seguente le celebrazioni si sposteranno nella chiesa di Santa Maria degli Angeli, in via Zucchi 22 con un’intera giornata di preghiera dedicata alla pace. Alle 9 sarà celebrata la messa di apertura della giornata speciale di preghiera, mentre alle 21 verrà recitato, sempre in chiesa, la preghiera del rosario. Per tutta la giornata la chiesa sussidiaria del Duomo, a ridosso del centro storico, resterà aperta per accogliere i fedeli.

Perdono di Assisi: tradizione che nasce con San Francesco

La tradizione del Perdono di Assisi cominciò il 2 agosto 1216, quando Francesco ottenne da papa Onorio III il permesso di concedere ai fedeli il dono dell’indulgenza plenaria, dopo aver avuto un’apparizione nella chiesetta della Porziuncola, ad Assisi. L’indulgenza plenaria può essere ottenuta in tutte le chiese parrocchiali e francescane da mezzogiorno del 1 agosto fino alla mezzanotte del giorno seguente, ma anche tutti i giorni dell’anno visitando la chiesa della Porziuncola di Assisi, dove morì il santo. La congregazione francescana ha preparato per quest’anno il sito perdonodiassisi.org, dove sarà possibile seguire in diretta le celebrazioni legate al Perdono di Assisi.