Monza: festa alla Boscherona per i vent’anni del Veliero (con annullo filatelico)

Anche Poste italiane celebra i primi vent’anni di fondazione del Veliero, la compagnia teatrale che da due decadi a Monza lavora con i ragazzi e le persone disabili, con uno speciale annullo postale. L’appuntamento è sabato 24 giugno nella cornice verde del parco della Boscherona, dov’è programmata la tradizionale grigliata estiva nell’area del laghetto, quest’anno rafforzata dall’anniversario tondo. Il timbro creato per l’occasione riproduce in un tondo il logo dell’associazione, mentre sulle t-shirt campeggia il numero 20 in evidenza.

Il Veliero in festa alla Boscherona di Monza per i 20 anni

In tarda mattina la cerimonia di bollatura alla presenza del presidente dell’associazione, Alfredo Colina, della vicepresidente, Sabrina Nucara ed Enrico Roveris, fondatore. Saranno presenti anche l’assessore al Welfare, Egidio Riva, Giovanna Pipitone, direttore della filiale di Monza di Poste italiane e Loredana Lenza, referente territoriale di filatelia. Dopo la giornata celebrativa il timbro sarà disponibile per sessanta giorni allo sportello filatelico di Monza, in corso Milano, per poi essere depositato nel Museo storico della comunicazione di Roma, nella collezione degli annulli postali.

Il Veliero in festa alla Boscherona di Monza per i 20 anni