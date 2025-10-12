Un “farmaco sospeso” per aiutare anche in farmacia chi è in difficoltà economica. È il progetto che vede camminare insieme la Croce Rossa e le farmacie dell’insegna Dott.Max. Concretamente a Monza si traduce in due giornate, il 18 ottobre e a dicembre, in cui i volontari promuoveranno l’iniziativa affiancando i farmacisti nei punti vendita di corso Milano e via Lario.

Monza, farmaco sospeso in farmacia con la Croce Rossa: cosa donare

Con il progetto “Farmaco sospeso, insieme doniamo la salute” si possono donare antipiretici e antinfiammatori da banco, termometri e aerosol, garze e disinfettanti, sciroppi, spray e fermenti lattici per constrastare i malanni di stagione. E poi assorbenti e pannolini per bambini.

Il comitato di Monza della Croce Rossa ogni mese sostiene circa 45 famiglie in difficoltà economica con programmi di sostegno alimentare e di beni di prima necessità. Il sostegno va anche a chi chiede aiuto salturiamente, con richieste in crescita, per contrastare la “povertà sanitaria“.