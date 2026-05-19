Arrivano anche a Villasanta i lavori per aggiornare l’ufficio postale al Progetto Polis. Lo sportello di piazza Martiri della Libertà chiuderà di conseguenza dal 26 maggio al 3 settembre 2026 compresi.

Villasanta: l’ufficio postale chiude da fine maggio per tutta l’estate, i servizi traslocati ad Arcore in via Gilera

Uno stop temporaneo che porterà i villasantesi a migrare all’ufficio di Arcore, in via Gilera, per i servizi previsti, compresi il ritiro dei pacchi e della corrispondenza in giacenza e per le operazioni vincolate al proprio ufficio postale su conti correnti, libretti e servizi collegati.

Il Progetto Polis mira all’adeguamento in sportello unico digitale di prossimità.

Villasanta: l’ufficio postale chiude da fine maggio per tutta l’estate, gli orari di Arcore

L’ufficio di Arcore è aperto da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 19.05, il sabato dalle 8.20 alle 12.35. Il punto Atm/Postamat è disponibile h24.