Monza, entra in un bar armato e chiama la polizia: in difficoltà economiche, voleva chiedere aiuto

È entrato in un bar-tabacchi di via Appiani a Monza, si è seduto a un tavolino e ha chiamato la polizia: “Ho una pistola”. L’uomo, 54 anni monzese, è stato trovato dagli agenti intervenuti con giubbotti antiproiettili tranquillo e con una sigaretta accesa.

Monza, entra in un bar armato e chiama la polizia: aveva una pistola sotto la giacca, era seduto a un tavolo

Aveva effettivamente con sé una pistola sotto la giacca, una semiautomatica con caricatore inserito, ma ai poliziotti ha raccontato la sua storia: voleva richiamare l’attenzione sulla sua situazione economica e chiedere un aiuto dallo Stato.

Monza, entra in un bar armato e chiama la polizia: ha raccontato la sua storia

Accompagnato in Questura ha raccontato di essere in difficoltà economiche e finanziarie, tanto da aver dovuto vendere la sua abitazione ed esser costretto a vivere in una struttura ricettiva nel milanese, precisando di avere la possibilità di pagare solo fino al prossimo weekend e di essere seguito dai servizi sociali di un comune brianzolo.

Monza, entra in un bar armato e chiama la polizia: la pistola

La pistola era una riproduzione di una “Rhoner Sportwaffen gmbh mod. 15 cal 8mm”, a salve, di provenienza tedesca, la cui vendita è vietata in Italia, corredata con caricatore rifornito di 5 cartucce a salve.

Monza, entra in un bar armato e chiama la polizia: segnalato per procurato allarme e ricettazione

L’uomo è stato segnalato per procurato allarme e ricettazione, mentre la sua situazione personale sarà evidenziata al comune di residenza.