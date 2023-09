Monza e il cuore: 250 visite gratuite agli Istituti clinici Zucchi

Il 29 settembre si celebra la Giornata mondiale del Cuore. In questa occasione il Gruppo San Donato (a cui appartengono gli Istituti Clinici Zucchi di Monza), dedica in collaborazione con la Gsd Foundation Ets, una settimana alla sensibilizzazione, all’informazione e alla prevenzione delle patologie cardiovascolari.

Monza e il cuore: come prenotare le visite agli Istituti

Da lunedì 25 a venerdì 29 settembre, saranno disponibili, gratuitamente, 250 visite e screening cardiologici per chi non ha ancora patologie conclamate, presso gli ospedali del gruppo. Occorre prenotarsi sul sito del San Donato. Le prenotazioni si accettano fino a esaurimento posti. Con oltre 17 milioni di vittime ogni anno, le malattie cardiovascolari sono ancora oggi la prima causa di morte al mondo, con un altissimo impatto sociale ed economico. La Settimana del Cuore del Gruppo San Donato vuole sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e della prevenzione, grazie a periodiche visite di controllo e all’adozione di corretti stili di vita.

Monza e il cuore: la Gsd Foundation e le cure

La salute del cuore è da sempre al centro dei progetti della Gsd Foundation Ets, la fondazione non profit del Gruppo, nata nel 1995. Progetti che vanno dalla ricerca sulla medicina di genere, alla biobanca per la raccolta di campioni biologici e dati clinici di pazienti affetti da malattie cardiovascolari, alle nuove tecnologie di imaging, come la stampa 3D e gli ologrammi, per migliorare la cura dei bambini affetti da patologie congenite, agli studi sull’obesità generale e addominale.