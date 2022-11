Monza e i grattacieli, esposto del Comitato San Fruttuoso: per riqualificare l’area di via Ticino

È indirizzato al Ministero Beni e attività culturali, alla Soprintendenza Belle arti e paesaggio oltre che all’attenzione del sindaco di Monza, Paolo Pilotto, l’esposto presentato dai cittadini del Comitato San Fruttuoso riguardo il progetto di riqualificazione dell’area AT05 tra le vie Taccona e Ticino.

Monza e i grattacieli, esposto del Comitato San Fruttuoso contro l’esposto di Bene Comune

Una mossa che segue di qualche settimana la presentazione di un altro esposto, questo a firma del Comitato San Fruttuoso bene comune, indirizzato alla Soprintendenza per chiedere il vincolo dell’intera area interessata dal progetto delle torri davanti al Tiro a segno.

Monza e i grattacieli, esposto del Comitato San Fruttuoso: “L’area in questione è in stato d’abbandono”

«L’area in questione è in stato di abbandono e degrado ormai da mezzo secolo e non ha alcun valore storico, economico o affettivo per il quartiere – spiega il portavoce del Comitato San Fruttuoso, Andrea Seggioli – È un terreno che non è mai stato o viene frequentato oggi dai residenti, né dimostra, per le condizioni in cui si trova, alcun valore ambientale».

Ad imbruttire ulteriormente l’area c’è l’ex capannone industriale di via della Taccona che si trova davanti alla scuola Il Castello, in stato di abbandono da sessant’anni.

«Abbiamo notizia di un progetto di riqualificazione dell’area da parte del privato proprietario, progetto del quale non conosciamo i dettagli, ora all’esame dell’amministrazione comunale. Tale progetto – precisa Seggioli – ha ricevuto dalla nostra associazione e da altre dieci associazioni del quartiere un generico apprezzamento poiché prevede al posto del rudere, e per la maggior parte della superficie in oggetto, un ampio parco pubblico attrezzato, con vantaggio evidente per il quartiere e per la scuola Il Castello».

Monza e i grattacieli, esposto del Comitato San Fruttuoso: “Siamo molto preoccupati per un eventuale vincolo”

E poi la richiesta. «Siamo molto preoccupati che un eventuale vincolo posto su quell’area possa portare un risultato opposto a quello da tutti auspicato, determinando soltanto la mera conservazione di uno stato di degrado urbanistico e ambientale sul territorio».