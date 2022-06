Una donazione a Telethon per Massimo Sala: così “la sua family” ricorda il barista di San Biagio

Una donazione a Fondazione Telethon per ricordare Massimo Sala, il barista di San Biagio. A distanza di un anno dalla sua scomparsa la famiglia ha pensato di lanciare un messaggio di speranza, ricordandolo con un gesto di generosità così come lo era lui, perché la ricerca nelle malattie genetiche rare possa progredire e portare un futuro migliore e ricco di speranza per le persone che ne sono affette. Massimo Sala, classe ’67, era per il quartiere di Monza una vera istituzione; con la sua attività era, per tutti, un punto di riferimento per la gentilezza, l’empatia, il suo sorriso solare.

Una donazione a Telethon per Massimo Sala: «Vogliamo ricordarti sostenendo e supportando la ricerca»

Come ricorda la famiglia “un anno fa partivi per un lungo viaggio senza ritorno. La tua mancanza ha lasciato un profondo dolore, un immenso vuoto. Sono sempre vivi nel nostro cuore, nei nostri pensieri, il tuo immancabile e solare sorriso, il tuo sguardo gentile, la tua simpatica ironia. Siamo la tua family e vogliamo ricordarti sostenendo e supportando la ricerca”.

Monza Massimo Sala, barista di San Biagio

Una donazione a Telethon per Massimo Sala: sempre in prima linea per il suo quartiere

Un aiuto concreto per gli altri, un gesto generoso: molti ricordano questa sua caratteristica, tanti andavano da lui non solo per bere un caffè ma per scambiare quattro chiacchiere, confrontarsi, perché una delle sue grandi doti era l’ascolto, la capacità di esserci sempre per tutti.

Sempre in prima linea quando c’erano eventi da organizzare per rendere “vivo” il suo quartiere, per lui non si faceva mai abbastanza per tenere alta l’attenzione sulle attività della zona, un vero vulcano di idee e proposte perché via Prina fosse un crocevia di persone, non una semplice strada di passaggio.

Molti ricordano le domeniche di festa che hanno caratterizzato numerose stagioni, le svariate feste di quartiere in cui Sala era sempre al lavoro, anche dietro le quinte perché l’intera zona fosse brulicante di vita. A distanza di un anno, nessuno lo ha dimenticato e, anzi, la famiglia ha scelto di aiutare Telethon, ringraziando quanti vorranno partecipare ricordando l’allegria, la generosità e l’amore per la vita che aveva Massimo. Chi volesse condividere e sostenere la causa può farlo all’Iban IT02H0100503215000000011960 con la causale “in memoria di Massimo Sala” oppure direttamente sul sito della Fondazione Telethon.