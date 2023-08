Monza, Desio e Brugherio per gli anziani: sette alloggi e più servizi domiciliari

Monza, Desio e di Brugherio insieme per l’attuazione del progetto “Cohesion Strategic Assessment” per favorire l’autonomia degli anziani non autosufficienti. Monza è capofila, il progetto è finanziato nell’ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) con finalità d’inclusione e coesione.

Monza, Desio e Brugherio per gli anziani: adattamento tecnologico di sette alloggi

Permetterà il potenziamento dei servizi socio-sanitari domiciliari e l’adattamento strumentale e tecnologico di 7 alloggi per anziani: 3 dell’Ambito Territoriale di Monza a Brugherio e 4 dell’Ambito Territoriale di Desio, uno dei quali di proprietà e sul territorio del Comune di Bovisio Masciago.

Monza, Desio e Brugherio per gli anziani: offrire alternatica a persone non autosufficienti

L’obiettivo è offrire a persone anziane non autosufficienti un’alternativa al ricovero in istituti e case di riposo attraverso il perseguimento di due macro-obiettivi: assicurare contesti abitativi adeguati e attrezzati e garantire un sistema idoneo di assistenza socio-sanitaria integrata.

“Sia Desio che Brugherio, con i rispettivi accordi, si sono impegnati a collaborare con il Comune di Monza per l’attività di monitoraggio e rendicontazione dell’utilizzo delle risorse finanziarie e dello stato di avanzamento fisico e procedurale dei progetti”, si legge in una nota.

Monza, Desio e Brugherio per gli anziani: “Fondamentale adottare soluzioni che promuovano la casa”

“In un contesto segnato dall’invecchiamento progressivo della popolazione – afferma l’assessore monzese a Welfare e Salute Egidio Riva – è fondamentale adottare soluzioni che promuovano, per quanto possibile, la casa come primo luogo di cura delle persone anziane non autosufficienti. In questa direzione, come parte del progetto Pnrr, verranno sperimentati e potenziato interventi integrati a carattere sociale e sanitario che, grazie all’impiego della tecnologia, offriranno una assistenza domiciliare più adeguata e dunque una valida alternativa ai ricoveri impropri o indesiderati nelle Rsa”.

Monza, Desio e Brugherio per gli anziani: i fondi del Pnrr

Al progetto è stato riconosciuto un finanziamento annuale di 820.000 euro per un massimo triennale di 2.460.000 euro, di cui 1.230.000 destinati all’Ambito territoriale di Monza (36.600 al Comune di Brugherio per le attività di propria competenza) e 1.230.000 destinati all’Ambito territoriale di Desio nella forma del contributo a fondo perduto.