Monza, dal 18 settembre stop ai divieti per pulizia strade: ecco dove

Si allunga, a Monza, l’elenco delle vie in cui sarà consentito parcheggiare in concomitanza con la pulizia delle strade: da lunedì 18 settembre i divieti di sosta saranno aboliti in parecchie arterie dei quartieri San Biagio-Cazzaniga, Centro, San Gerardo, Sant’Albino e Libertà.



Come nelle altre zone della città in cui la modalità mista è già in vigore gli automobilisti non dovranno preoccuparsi di spostare i veicoli lungo le arterie più ampie e in quelle che, per la loro conformazione, consentono agli operatori dell’Impresa Sangalli di utilizzare le lance e i soffiatori per rimuovere polvere e cartacce fin sotto i mezzi. Chi abita nelle vie più strette dovrà continuare a prestare attenzione ai cartelli che segnalano gli orari del passaggio delle spazzatrici. La sperimentazione scadrà il 31 dicembre.

Stop ai divieti pulizia strade a Monza: le ordinanze del Comune

Secondo quanto prevedono le ordinanze firmate nei giorni scorsi in municipio tra San Biagio e Cazzaniga i divieti saranno rimossi su entrambi i lati delle arterie a grande scorrimento tra cui i viali Brianza, Battisti ed Elvezia, in quelle particolarmente trafficate quali le vie Boito, Manara, Prina, Ramazzotti, Pergolesi, Monti e Tognetti. Saranno, invece, mantenuti in molte traverse tra cui parecchie tra quelle intitolate ai musicisti.



In centro e a San Gerardo si potrà posteggiare liberamente nelle vie Appiani, Manzoni, Boccaccio, Bellani, D’Azeglio, Cantore, Carlo Alberto, Carrobiolo, Vittorio Emanuele, in piazza Duomo, in corso Milano, nelle vie Visconti, Zucchi, in gran parte di via Lecco e in parecchie traverse. I divieti resteranno in vigore in un lungo elenco di vie tra cui Annoni, Dante, Mosè Bianchi, Volta, Canova, Grossi, Matteo da Campione, Filzi, Magellano, Montecassino, Petrarca, San Gerardo, Santuario delle Grazie Vecchie.

Stop ai divieti pulizia strade a Monza: così a Sanr’Albino e rione Libertà

A Sant’Albino le lance entreranno in funzione nelle vie Adda, Botticelli, Ercolano, Fontana, Delle Bande Nere, Pompei, Sardegna, sul lato dei numeri pari di via Sant’Albino e su quello dispari di via della Offelera mentre le limitazioni non saranno cancellate nelle vie Eustachi, Marco d’Agrate, Alberto da Giussano, Fanfulla da Lodi, Ferrucci, Fieramosca, Guardini, Mameli, Micca e Murri.



Nel rione Libertà si potrà posteggiare liberamente lungo parte delle vie Libertà, della Guerrina, Messa, Sant’Anastasia e lungo le vie Correggio, Costa, della Gera, Magni, Prampolini, Ragazzi del ’99, Rossa, Samiolo, Tognini mentre occorrerà prestare attenzione nelle altre strade tra cui quella intitolata a Pina Sacconaghi, aperta al traffico poche settimane fa.