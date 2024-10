Monza, dà di matto nel parcheggio dove lavora il fidanzato della figlia della ex: 34enne arrestato

Non si sarebbe rassegnato alla fine della relazione e dopo avere iniziato nei confronti della ex “intensa attività di stalking, presentandosi spesso sotto casa e inviandole messaggi” lunedì 14 ottobre attorno alle 22 si è portato nei pressi di un locale di Monza dove lavora il fidanzato della figlia della donna con la speranza di incontrarla.

Monza, nel parcheggio del locale si scaglia contro le auto parcheggiate e poi sui poliziotti

Una presenza tuttavia tutt’altro che pacifica visto che una volta arrivate pattuglie della Polizia di Stato sul posto, dopo una segnalazione, l’uomo si stava scagliando contro le auto parcheggiate e poi contro gli agenti stessi, che sono successivamente riusciti a bloccarlo. Ciò nonostante avrebbe continuato a pronunciare frasi minacciose nei confronti dei poliziotti e della figlia della ex compagna.

L’uomo, un 34enne italiano, è stato tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale. Durante il rito direttissimo l’arresto è stato convalidato e il giudice ha disposto la misura cautelare del divieto di dimora in Lombardia.