Monza, cultura in lutto: addio a Silvana Giacovelli

La notizia è arrivata all’improvviso e ha sconvolto il mondo della cultura di Monza. Le conseguenze di un incidente domestico che si è verificato nella notte successiva al capodanno hanno fatto chiudere per sempre gli occhi a Silvana Giacovelli.

La presidente del Memb, il Museo etnologico di Monza e Brianza, aveva 95 anni. “Cara Silvana, di te abbiamo ammirato la passione, la tenacia e la dedizione che hanno gettato le basi e, negli anni, hanno fatto crescere il Museo etnologico. La tua intraprendenza ha lasciato il segno e così ti ricorderemo: una donna determinata e inarrestabile, ma anche sensibile” è il saluto che si legge online sui social del museo.

Silvana Giacovelli e l’impegno per il Memb

Silvana Giacovelli

Giacovelli, originaria di Perugia, da lungo tempo risiedeva nel capoluogo brianzolo: costante, negli anni, il suo impegno per la nascita e la crescita, assieme alla storica presidente del Memb, Anna Sorteni, mancata nel febbraio del 2019, di un’istituzione unica nel territorio. “Principio fondamentale del Memb – aveva scritto nel notiziario numero 100 dell’organizzazione, diffuso nel dicembre 2021 – è sempre stata la consapevolezza che il materiale che è stato donato e recuperato è andato a costituire una collezione di oggetti e documenti appartenenti al passato remoto e recente della città di Monza e della Brianza non più ripetibili, testimonianze delle tradizioni da valorizzare come patrimonio di cultura”.

Ed è proprio sulla strada della valorizzazione del patrimonio raccolto e custodito che si sono concentrati gli sforzi dei soci del Memb, con l’obiettivo di riuscire a trovare un luogo adatto a ospitarne la sede e gli uffici, le collezioni e le esposizioni temporanee (fino a oggi spesso allestite negli spazi di Mulino Colombo). Proprio a questo proposito aveva scritto in quello stesso notiziario che “il patrimonio del Memb ancora nascosto al pubblico attende di essere conosciuto direttamente in una sede degna perché non c’è futuro senza memoria del passato e l’auspicio è che il nostro continuo lavoro per giungere a questo importante risultato dia finalmente frutto”.

“Non riusciamo a credere che Silvana se ne sia andata”

“Noi del consiglio direttivo del Museo etnologico – ha scritto Rosella Stucchi – non riusciamo ancora a credere che Silvana se ne sia andata. L’ho vista poco prima di Natale per gli auguri: come sempre elegante, al corrente di tutto, combattiva; la sua età reale non era davvero credibile. Lascia un grande vuoto tra noi e tra tutti i volontari che operano nel Museo”.

Anche il Soroptimist club monzese oggi presieduto da Sara Polito, di cui era socia, ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa: “Silvana era una colonna portante e storica del Club, cui faremo sempre riferimento quale fulgido esempio di spirito sociale e dedizione al prossimo”. Giacovelli lascia il marito e due figli: i funerali si svolgeranno alle 10.45 di giovedì 5 gennaio nel duomo di Monza.