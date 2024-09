Monza, con fare sospetto in piazza Indipendenza: ha addosso dell’hashish

Aveva addosso dell’hashish e 245 euro in contanti, verosimilmente il provento di attività di spaccio un 24enne di origine tunisina pizzicato e denunciato dagli agenti del Comando di polizia locale a Monza, in zona stazione. Gli uomini di via Marsala, impegnati in un servizio di controllo nelle vie adiacenti allo scalo ferroviario, nel tardo pomeriggio di venerdì 6 settembre, hanno notato in piazza Indipendenza due persone con fare sospetto.

Appurato che si trattava di persone già note hanno proceduto a una verifica e il 24enne è stato trovato in possesso di un involucro contenente 17 grammi di hashish. Addosso aveva anche i 245 euro in contanti. Portato al Comando è stato fotosegnalato e denunciato per spaccio.