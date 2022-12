Monza: comunità islamica per la prima volta in Duomo alla messa di Natale

Per la prima volta i rappresentanti della comunità islamica di Monza hanno portato il loro saluto in duomo, in occasione del Natale. Il gesto di amicizia reciproca si è svolto all’inizio della messa del 25 dicembre, il pontificale delle 10.30. L’arciprete, monsignor Silvano Provasi, ha accolto sull’altare l’imam di Monza, Ibrahim Elfergany e Tahany Shahin, per i monzesi semplicemente Titti.

Monza: comunità islamica per la prima volta in Duomo a Natale, “in passato sempre a Regina Pacis”

Un gesto di amicizia e di rispetto verso l’arciprete di Monza che in più occasioni ha presenziato alle festività e agli appuntamenti promossi dalla comunità islamica monzese.

«Ho accolto volentieri la proposta dell’imam di un incontro per scambiare gli auguri in occasione del Natale – ha spiegato monsignor Provasi – Per tanti anni questo appuntamento significativo è avvenuto nella parrocchia di Regina Pacis, la chiesa simbolo monzese dedicata proprio alla fratellanza e a Maria regina della pace. Quest’anno è stato altrettanto importante che lo scambio di auguri e di doni sia avvenuto in basilica, all’inizio della messa solenne nel giorno di Natale».

Imam in duomo a Monza messa Natale

Monza: comunità islamica per la prima volta in Duomo a Natale, “devozione a Maria”

Un saluto, quello portato all’inizio della celebrazione dai rappresentanti del centro islamico di via Ghilini, che è servito a ribadire la comune profonda devozione per la figura di Maria, considerata la donna più importante del Corano, madre del profeta Gesù.

«L’imam Elfergany ha ricordato come Maria sia più volte citata nel testo sacro dell’islam, più importante anche della moglie di Maometto. Una figura a cui gli stessi musulmani sono molto devoti, e che viene raccontata anche nei vangeli apocrifi».

Monza: comunità islamica per la prima volta in Duomo a Natale, prossimo icontro il 31 dicembre a Regina Pacis per l’Angelus

Un prossimo momento di incontro tra i fedeli monzesi e i rappresentanti della comunità islamica si svolgerà il 31 dicembre, questa volta nella parrocchia di Regina Pacis, dove a mezzogiorno verrà recitata la preghiera dell’Angelus, proprio dedicata a Maria.

«Sono diverse le occasioni di incontro e confronto che vengono organizzate nel corso dell’anno dalla comunità islamica che è sempre stata aperta al dialogo – continua l’arciprete – La stessa Titti (Tahany Shahin, ndr) organizza ogni anno il pranzo nell’oratorio del duomo in occasione della Giornata dei migranti, che celebreremo la terza domenica di gennaio, con la messa di mezzogiorno e il pranzo condiviso a cui partecipano diverse famiglie di migranti. È una comunità, quella islamica di Monza, che cerca e promuove il dialogo anche se concretamente manca ancora una autentica coesione sociale. Momenti di incontro come questi – conclude Provasi – sono ancor più importanti e significativi in questi tempi di divisioni, guerra e intolleranza».