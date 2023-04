Monza: comitati ancora all’attacco sul pgt per via Ticino, San Fruttuoso e Buon Pastore

È firmato dai comitati San Fruttuoso bene comune, Salvaguardia Buon Pastore e Salviamo Villa Angela il documento destinato all’assessore monzese del Governo del territorio, Marco Lamperti, riguardo il destino urbanistico dell’ambito di via Ticino, nel quartiere San Fruttuoso, e del Buon Pastore.

«L’assessore – spiegano i comitati – ci ha spiegato che l’amministrazione comunale deve rispettare il Pgt vigente e i progetti relativi a questi due ambiti non possono essere bloccati, ma queste dichiarazioni non ci convincono».

Monza: comitati ancora all’attacco, Buon Pastore in attesa del pronunciamento del Tar

L’obiezione mossa dai tre comitati si fonda sul fatto che per entrambi gli interventi si tratta di «piani in variante al pgt vigente e il che presuppone una scelta dell’amministrazione, e non un obbligo». I membri dei comitati ricordano inoltre che il progetto del Buon Pastore è ancora in attesa del pronunciamento del Tar che non si è ancora espresso riguardo il parere di parziale compatibilità della Soprintendenza, promosso da Legambiente.

«L’area del Buon Pastore è preziosa – aggiungono – dal punto di vista urbanistico è l’ultima zona verde vicino al centro storico con limitata densità edilizia e con un parco. Dal punto di vista storico culturale presenta edifici di valore antico come Villa Angela, o architettonico come la chiesa panottica». La richiesta avanzata dai comitati all’amministrazione è di un «completo recupero del complesso, senza alcun nuovo intervento edilizio a consumo di suolo».

Monza: comitati ancora all’attacco, l’area AT05 di via Ticino

Poi c’è l’AT05, l’area di via Ticino. «Non è un’area dismessa né degradata, ma una zona libera coperta di verde parzialmente spontaneo, con la presenza a nord di due capannoni industriali dismessi, la cui superficie è pari al 6% di tutto l’insieme», spiegano.

Anche quest’area vanta un passato storico dal momento che è legata a Villa Torneamento ed è giunta ai nostri giorni quasi intatta, fatta eccezione per i due ex capannoni industriali che si trovano davanti al castello. «Si tratta di una delle poche aree libere rimaste fra i quartieri San Fruttuoso e Triante, che permette la visione delle montagne lecchesi. Per noi l’interesse pubblico da perseguire sarebbe la realizzazione di un parco urbano. L’edificazione parziale dell’area comporterebbe un’ulteriore impermeabilizzazione e antropomorfizzazione del suolo».

Monza: comitati ancora all’attacco, “momenti di partecipazione in sede di variante generale”

La speranza dei comitati è che «in sede di variante generale al pgt ci possano essere momenti e luoghi di partecipazione dove questi temi possano essere approfonditi e discussi, tenendo conto della storia di questi luoghi, dei bisogni dei cittadini e delle generazioni future oltre agli obblighi legali di conservazione dei beni storici».