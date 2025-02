Monza, ci sono i numeri: lo Zucchi apre il liceo coreutico

Le scuole superiori di Monza stanno facendo i conti con la chiusura delle iscrizioni. Dopo mesi di open day presentazioni incontri ora è tempo di raccogliere i frutti di tanto impegno. Un primo successo lo registra il liceo coreutico Zucchi che prenderà il via il prossimo anno, una nuova proposta fortemente voluta dalla dirigente, Rosalia Natalizi Baldi, con il supporto dell’ufficio scolastico per ampliare l’offerta formativa della città.

«Sono molto contenta di aver ricevuto iscrizioni tali da far partire una prima sezione del coreutico a settembre– commenta la dirigente – In questi giorni abbiamo anche già sottoposto i ragazzi a delle prove legate all’indirizzo (con un team di docenti specializzati) così come con gli iscritti al musicale. Anche qui abbiamo avuto un’ampia richiesta per cui vedremo i risultati delle prove d’ingresso per creare una sezione. Ora che i numeri sono dalla nostra parte la Provincia dovrà accelerare i tempi per gli interventi in via Marsala – dove ha già sede il musicale – per creare gli spazi dedicati al coreutico, in particolare le sale prova per la danza ma sono fiduciosa. Anche il classico si mantiene, c’è stata una lieve flessione, forse collegata anche al calo demografico preannunciato dagli uffici statistici».

Monza, ci sono i numeri: come sono andati gli altri licei

Tra i licei lo scientifico in generale è sempre molto apprezzato, lo conferma il lieve aumento nel numero di iscritti al liceo Frisi, indirizzo apprezzato e richiesto anche all’Hensemberger (con l’opzione scienze applicate) e al Mapelli, in quest’ultima molto apprezzato anche il tecnico Afm e sempre in sold out il liceo sportivo, mentre il percorso legato all’agraria è in leggero calo.

«Con i numeri siamo in linea con lo scorso anno- conferma Petronilla Ieracitano, dirigente dell’Hensemberger- per tutti i nostri indirizzi, registriamo una lieve ripresa dei meccanici. In generale siamo soddisfatti per essere riusciti a mantenere i numeri dello scorso anno». Si mantiene stabile anche l’istituto Mosè Bianchi, sia nel percorso liceale linguistico che tra le iscrizioni del tecnico sia amministrazione finanza e marketing che costruzioni ambiente e territorio. «Iniziamo anche noi a vedere i primi segnali – commenta Annalisa Silvestri, dirigente del Mosè Bianchi- del calo demografico che l’ufficio statistica aveva annunciato. Restiamo stabili con le iscrizioni».

Risultati molto positivi per il liceo Porta, uno dei pochi istituti che ha visto un aumento rispetto al passato nel numero di iscritti. «A oggi sono ottimista e molto soddisfatta, visti i primi risultati, delle iscrizioni- conclude Giovanna Lacatena, dirigente del Porta – Tutti i nostri indirizzi registrano un aumento. Le famiglie, poi, hanno apprezzato la succursale di via Marsala, dove oltre alle aule ci sono laboratori e spazi ampi. Il liceo economico sociale è particolarmente apprezzato ma, abbiamo visto un aumento di richieste anche per l’indirizzo linguistico e scienze umane».