Monza: chi ha pagato troppe tasse e a chi non ha pagato le spese (e lo fa il Comune)

Il Comune di Monza dovrà restituire 21.469,21 euro ai cittadini e alle imprese che nell’ultimo quinquennio hanno pagato più tributi del dovuto per errore o per sbadataggine. I rimborsi, per un totale di 8.666,87 euro, saranno inviati a 54 contribuenti troppo solerti nel versare la Tari: gli importi maggiori, pari a 3.047,91 euro riguardano il 2021.

Sono, invece, 18 i soggetti che, complessivamente, riceveranno dagli uffici 12.803,04 euro per aver sborsato per l’Imu cifre superiori a quelle reali mentre 8 potranno compensare l’imposta con altri balzelli per un totale di 7.731,33 euro. L’ente dovrà, inoltre, girare ad altri comuni 1.390 euro per l’Imu relativa a immobili non situati a Monza.

Monza: le spese non pagate nelle case comunali

Sempre il Comune di Monza dovrà invece versare all’amministratore di condominio di uno dei complessi residenziali di via Pellegrini 38.000 euro per i costi della centrale termica non pagati dagli inquilini degli alloggi comunali: successivamente l’ente proverà a batter cassa tra i morosi per tentare di recuperare la somma.

La gestione degli stabili in cui sono presenti abitazioni pubbliche è affidata a professionisti esterni nel caso in cui i titolari siano più di otto come accade anche negli immobili delle vie Luca Della Robbia, Fabio Filzi, Buonarroti, Correggio, Nievo, Cantalupo, De Gasperi, Cattaneo, Masaccio, Paisiello, Vecellio e Libertà. Sono complessivamente 455 gli alloggi comunali situati in caseggiati in cui si trovano anche proprietari privati.