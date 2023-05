Monza: cena solidale per i progetti estivi di Mamma Rita

Una cena solidale per i ragazzi del centro Mamma Rita. È nata quasi per caso, tra un gruppo di amici, l’idea di un evento per sostenere i progetti educativi promossi dal centro di via Lario, ed è diventata “Insieme per il Mamma Rita”, una serata dedicata ai bambini e ai ragazzi ospiti della comunità educativa.

Monza: cena solidale per i progetti di Mamma Rita, allo Sporting Club il 23 maggio con Andy al dj set

L’appuntamento è allo Sporting Club Monza il 23 maggio alle 19.30 per una cena solidale sulle note degli anni Ottanta. A curare il dj set sarà Andy del gruppo Bluvertigo, musicista e artista, che si è lasciato subito coinvolgere nel progetto.

L’ideatore dell’iniziativa è Federico Conserva, che ha spiegato come è nata l’idea. «L’input è arrivato da Valentina Gandini, che lavora al Centro Mamma Rita, ci ha parlato dei progetti che le suore della comunità promuovono in vista dell’estate e così abbiamo pensato di dare una mano, un piccolo gesto per aiutare chi da anni è al servizio degli altri».

Monza: cena solidale per i progetti di Mamma Rita, proventi per stage estivi e vacanze

I proventi della serata benefica saranno destinati alle iniziative pensate per l’estate. «Per i ragazzi più grandi, minori non accompagnati arrivati al nostro centro, stiamo preparando dei corsi di formazione che permetteranno loro di poter accedere a stage in aziende. Se tutto andrà bene, raggiunta la maggiore età, potranno lasciare il centro Mamma Rita e mantenersi da soli grazie a un impiego e alle competenze apprese – ha spiegato sorella Patrizia Pirioni, superiora del Centro Mamma Rita – Poi ci sono i piccoli, che potranno andare in vacanza con le loro mamme, concedendosi un momento di svago, lontano dalla routine fatta di percorsi psicologici e incontri protetti. Per loro è fondamentale avere qualcosa da raccontare ai compagni e alle maestre a settembre quando ritorneranno a scuola. Anche questo fa parte del percorso di inclusione».

Sono sei i ragazzi quasi maggiorenni (minori non accompagnati) che usufruiranno del progetto formativo e delle esperienze di stage durante l’estate, mentre otto nuclei formati da mamma e bambino più altri sei minori potranno andare in vacanza.

Monza: cena solidale per i progetti di Mamma Rita, sostengono Patti e Magrin, marchi del territorio, Pessina e Colpani

Tanti hanno voluto partecipare alla realizzazione di questa serata, «che ci auguriamo possa diventare una consuetudine», ha aggiunto Andy, che sarà presente alla cena del 23 maggio. Durante la serata verranno estratti anche i biglietti della lotteria associata all’evento. In palio opere di Gianluca Patti e Nicola Magrin e poi ancora donazioni messe a disposizione da importanti marchi del territorio e le magliette del Monza firmate da Pessina e Colpani.

Monza: cena solidale per i progetti di Mamma Rita, come partecipare e contribuire

«Siamo tutti coetanei, un gruppo di amici che con piacere vuole restituire qualcosa alla città», ha aggiunto la consigliera regionale Martina Sassoli, tra i sostenitori dell’evento.

Fino al 16 maggio è possibile prenotare il proprio posto alla cena di beneficenza. Il contributo (a partire da 65 euro) dovrà essere versato tramite bonifico: IBAN IT81L0306920414100000009944, intestato a Minime Oblate del Cuore immacolato di Maria. Causale: nome e cognome. Cena 23 maggio 2023. Per info: comunicazione.cmr@minimeoblate.it.