Monza celebra Alessandro Manzoni con una rassegna di due mesi

Monza celebra Alessandro Manzoni, a centocinquant’anni dalla scomparsa. Un ricchissimo calendario di eventi messo a punto dalle associazioni culturali monzesi. La rassegna dal titolo “Monza…a tutto Manzoni” si apre il 23 marzo per chiudersi il 25 maggio.

Monza celebra Alessandro Manzoni : legame speciale, rassegna dalla musica al teatro

Un legame speciale quello che unisce il capoluogo brianzolo al padre dei Promessi Sposi, a cominciare proprio dalla Monaca di Monza, uno dei personaggi più rappresentativi del più celebre e studiato romanzo storico della letteratura italiana. Una rassegna ricca e completa, che spazia dalla musica al teatro, passando dai convegni ai percorsi letterari, e che è frutto della modifica apportata dall’assessorato alla Cultura del tradizionale Bando culturale.

«Sono state oltre venti le candidature che sono pervenute – ha spiegato l’assessore alla Cultura, Arianna Bettin – e molte hanno risposto con entusiasmo proponendo progetti validi e sviluppando collaborazioni e sinergie proficue attorno a questi progetti». In crescita anche il fondo a disposizione delle associazioni, che è stato aumentato di 3000 euro sull’annualità.

Monza celebra Alessandro Manzoni: tutti gli organizzatori

Numerosi gli organizzatori coinvolti. A firmare la rassegna manzoniana sono state l’associazione Amici della musica, La Casa della poesia, l’Associazione Mazziniana, Mnemosyne, l’associazione Premio letterario Brianza e la Pro Monza. Tanti e vari i momenti in cui verrà declinato l’omaggio al poeta e scrittore: tre concerti letterari di musica da camera dell’Ottocento, «con un repertorio del tutto inedito per i nostri giorni ma che era famosissimo all’epoca di Manzoni», ha spiegato Tiziana Gori, degli Amici della musica.

In programma anche lo spettacolo teatrale “Nel silenzio della cella”, che sarà portato in scena dalla compagnia La Sarabanda, e che trae spunto dagli atti processuali di suor Virginia de Leyva.

«La compagnia teatrale ha messo a punto uno spettacolo per l’occasione, che porterà in scena per a prima volta proprio all’interno della rassegna», ha aggiunto Antonetta Carrabs, presidente della Casa della poesia. Altrettanto intensa sarà la rievocazione della monacazione di Marianna de Leyva, che si svolgerà nella chiesa di San Maurizio, aperta eccezionalmente per l’occasione.

Monza celebra Alessandro Manzoni: le scuole superiori

Spazio anche ai ragazzi delle scuole superiori che animeranno la maratona manzoniana “Le 24 ore di Les Man..zoni”: due giorni per leggere integralmente il romanzo. Un’iniziativa realizzata con la Pro Monza. Si potrà riscoprire Monza città manzoniana grazie al percorso turistico “Camminare con i Promessi Sposi”.

«Abbiamo identificato dieci luoghi in città per raccontare luoghi e personaggi del romanzo – ha spiegato Ettore Radice, presidente di Mnemosyne – Il prossimo 22 maggio, nel giorno della morte dello scrittore, presenteremo l’elenco delle vie dove saranno posizionate le dieci targhe complete di illustrazione, brano del romanzo con l’indicazione del capitolo e un QRcode che darà informazioni aggiuntive».

Monza celebra Alessandro Manzoni: due conferenze

Nel calendario di eventi compaiono anche due conferenze: “Alessandro Manzoni, tra storia e letteratura”, che porterà a Monza relatori del centro nazionale di studi manzoniani, e “I Promessi Sposi nell’arte del XIX secolo”.

Monza celebra Alessandro Manzoni: gli appuntamenti della prima settimana

Il primo appuntamento è per giovedì 23 marzo, alle 21 con “Caro Manzoni”, concerto del Trio De Salon in Sala Maddalena (costo 7 euro). Si continua il 26 marzo, alle 16.30 e alle 17.30 con la rievocazione della monacazione di Marianna de Leyva, alla chiesa di San Marizio (costo 5 euro). Sabato 1 aprile spazio per i più piccoli con il laboratorio per i bambini da 6 a 12 anni “Il palazzotto di Don Rodrigo” alle 16.30 al centro civico San carlo – San Giuseppe, e ancora il secondo dei tre concerti in programma il 15 aprile con il Duo Carulli, al centro civico di San Rocco.

Per prenotazioni occorre scrivere a pro.monza@tiscali.it.