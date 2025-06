Rimarrà chiusa al traffico fino al 30 giugno la via Tiepolo, a Monza, in direzione sud tra viale Sicilia e via Salgari. La causa è il cedimento dell’asfalto che nella sera del 29 maggio ha creato un buco all’incrocio tra viale Sicilia e via Pasubio. Ha interessato la zona del collettore fognario “e, con ogni probabilità, è stato causato dalle piogge intense registrate all’inizio della settimana, che potrebbero aver compromesso la stabilità del sottofondo stradale”, ha spiegato una comunicazione.

Monza: cedimento dell’asfalto in viale Sicilia, l’intervento nella sera del 29 maggio e ipotesi di chiusura per un mese

L’intervento dei tecnici di BrianzAcque, e del settore Viabilità del Comune, insieme agli agenti della polizia locale, ha permesso una prima messa in sicurezza dell’area e poi una valutazione del da farsi. Programmando quindi l’intervento urgente del gestore.

Sulla corsia in direzione sud è consentito l’accesso ai veicoli dei residenti fino ai passi carrai, i mezzi di soccorso e di emergenza grazie al doppio senso di circolazione a partire dall’intersezione sino all’intersezione con viale Sicilia.

Monza: cedimento dell’asfalto in viale Sicilia, le linee z202 e z314

Variazioni anche per il trasporto pubblico: le linee z202 e z314 cambiano percorso e fermate. Per la Z202, solo in direzione Cimitero, i bus deviano e saltano le fermate di via Tiepolo e piazza Santa Caterina da Siena.

Quando deviano passano e fermano in via Cederna.



Per la Z314, solo in direzione Gessate M2, i bus deviano e saltano le fermate di via Cederna/via Oriani e via Cederna/via Canesi. Quando deviano passano e fermano in via Tiepolo.