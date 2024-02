Monza: c’è lo sci-autobus del giovedì per la gita in montagna in compagnia

Al via lo “sci del giovedì”. È la proposta infrasettimanale che il Cai San Fruttuoso ha lanciato e proprio l’8 febbraio, chi ha aderito è andato a Chiesa in Valmalenco, qualcuno sugli sci, altri a passeggio intorno al lago Palù. Un modo per rispondere ad un’esigenza del territorio da un lato e, dall’altro, per smuovere insieme le persone che hanno tempo libero in settimana, si rispetta l’ambiente (un solo bus meno macchine) socializzando.

Monza: c’è lo sci-autobus del giovedì per la gita in compagnia, idea del Cai San Fruttuoso

«Uno degli obiettivi del Cai è favorire momenti di socialità – spiega Roberto Buzzi, vicepresidente – per questo sapendo che ci sono nostri concittadini e soci che, per diversi motivi, hanno la possibilità di spostarsi in settimana e, anzi, lo preferiscono, abbiamo lanciato quest’idea dello “sci del giovedì”.

Le adesioni ci sono state tanto che, per marzo pensiamo di riproporlo e potrebbe essere associato anche alla celebrazione della donna, visto che l’8 marzo c’è la giornata loro dedicata».

Monza: c’è lo sci-autobus del giovedì per la gita in compagnia, tutti gli appuntamenti in arrivo

Quest’idea è solo una delle molteplici proposte della sezione di San Fruttuso del Cai che, dopo le difficoltà seguite dalla pandemia, torna ad essere sempre più presente e coinvolgente. Si è concluso proprio nei giorni scorsi il corso di sci per bambini che ha avuto una buona risposta con un’adesione di oltre quaranta piccoli provetti sciatori e sciatrici.

Torna anche l’appuntamento con il trofeo Pia Grande, il 24 febbraio, con il coinvolgimento delle altre associazioni legate a Monza Montagna, ci sarà anche la tradizionale gara sociale il 3 marzo, in cui gli atleti dovranno affrontare il campione uscente Maurizio Casiraghi, in carica da sette anni, aperta ai soci e al quartiere. Tutte le informazioni e i dettagli sono sul sito del Cai.