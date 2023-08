Il Comune di Monza ha attivato la procedura esecutiva di sfratto per due inquilini residenti nei caseggiati popolari di via Giotto e di via Pisacane: il provvedimento, che sarà portato a termine dall’avvocatura del municipio, rappresenta l’atto conclusivo di un lungo percorso che coinvolge i cosiddetti morosi colpevoli.

Monza, case comunali: via agli sfratti per morosità, nei confronti di chi ha contratto debiti rilevanti

Lo sfratto, hanno precisato in passato dal municipio, viene applicato nei confronti di chi ha contratto debiti rilevanti, accumulati in anni di mancato versamento dell’affitto, e non ha mai risposto alle sollecitazioni a pagare e alle proposte di rateizzare le somme. L’atto, deciso nei giorni scorsi dalla giunta, segue l’intimazione caduta nel vuoto a lasciare gli appartamenti nel giro di sessanta giorni a causa della decadenza del contratto di locazione.

Una volta liberate, le due abitazioni saranno assegnate a nuclei che hanno i titoli per entrare e che hanno partecipato al bando pubblicato nei mesi scorsi.

Monza, case comunali: gli interventi di manutenzione e i contributi per il sostegno

Nei complessi comunali proseguono, intanto, gli interventi di manutenzione: nei giorni scorsi il municipio ha affidato a due differenti operatori l’incarico di eseguire le opere impiantistiche e le riparazioni murarie, per un valore complessivo di oltre 269.000 euro, che risulteranno necessarie nel 2023. Altri 65.800 euro serviranno, invece, per adeguare alle normative gli alloggi sfitti prima della assegnazione.

Gli uffici hanno, inoltre, compilato l’elenco degli inquilini di appartamenti privati che riceveranno i contributi per il sostegno all’affitto: il supporto, fino a un massimo di 2.800 euro, sarà attribuito a 109 nuclei che otterranno 303.592 euro. Altre 310 domande ammissibili non saranno accolte a causa dell’esaurimento delle risorse.n M.Bon.