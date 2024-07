Monza: carne senza provenienza e mal conservata, sanzioni per 7mila euro a un negozio

È stato multato un negozio di generi alimentari del quartiere San Rocco a Monza controllato da polizia locale e Ats per verificare il rispetto delle norme a tutela della salute pubblica e per la salvaguardia del consumatore. Dall’ispezione sono emerse diverse irregolarità: non era indicato il tipo di carne in vendita, è risultato impossibile risalire allo stato di conservazione della stessa e riscontrato il non funzionamento di un frigorifero di refrigerazione. Accertata anche la mancata indicazione dei prezzi su molti prodotti.

Sono state elevate sanzioni per 7mila euro circa e sequestrati diversi sacchi di prodotti alimentari da destinare allo smaltimento.