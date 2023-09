Monza Book Fest a Monza: anche la mamma di Chiara Ferragni alla maratona letteraria

Una maratona letteraria che animerà la città dal primo mattino fino a sera. È il Monza Book Fest organizzato dall’ associazione Hemingway & Co. presieduta da Dario Lessa con il patrocinio del Comune di Monza in programma domenica 10 settembre in piazza Roma (Arengario).

Tanti gli scrittori presenti che saliranno sul palco per presentare le loro opere intervistati da alcuni giornalisti. Ogni sessione tratterà una tematica diversa, dal cinema alla narrativa, dalla poesia ai romanzi gialli, passando attraverso l’attualità, il rapporto con i social, la televisione.

Monza Book Fest alla nona edizione: ci sarà anche la mamma di Chiara Ferragni

Un festival della parola, giunto alla nona edizione, pensato per diffondere il piacere della lettura e l’amore per la scrittura in una fruttuosa contaminazione fra generi diversi. Intorno si terranno laboratori letterari e saranno allestiti banchetti e stand di autori e case editrici. Uno store, gestito dalla Libreria Libri e Libri venderà tutte le opere presentate durante la kermesse.

La manifestazione si aprirà in musica con un’esibizione di Roberta Castoldi al violoncello e Fabio Rovelli alla chitarra. Tra gli ospiti vi saranno Laura Marinaro, cronista di nera e responsabile dell’edizione lecchese de il Cittadino on line, che a mezzogiorno presenterà il suo “Maremoto a Varigotti”, Giuseppe Iannoccari e Nicoletta Carbone (alle 14.40) con “Strategicamente” per dare consigli alla Generazione Senior. E poi la giornalista e scrittrice Silvana Giacobini, Marina Di Guardo, mamma di Chiara Ferragni e autrice di romanzi, e tanti altri ancora in una giornata che si preannuncia densa di eventi.